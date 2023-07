Reggio Calabria, ai Riuniti e al Morelli tornano i parcheggi a pagamento: oltre 1.060 posti auto disponibili, numerose esenzioni gratuite | DETTAGLI

StrettoWeb

La Direzione Generale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che, dallo scorso lunedì 10 luglio, ai presidi ospedalieri “Riuniti” e “Morelli” è stata avviata la concessione per la gestione e la sicurezza dei parcheggi a pagamento e il controllo del traffico veicolare.

Fino alla realizzazione di tutti gli allestimenti automatizzati necessari all’espletamento del servizio, all’accesso sarà consegnato un biglietto che dovrà essere esposto sul cruscotto dell’autoveicolo e consegnato all’uscita per il relativo pagamento. La tariffa oraria è di 0,80 € nei parcheggi esterni e 1,00 € nei parcheggi interni. La sosta fino a trenta minuti, per consentire adempimenti per ricovero pazienti o altro, è gratuita.

L’uscita dal presidio ospedaliero “Riuniti” avviene, obbligatoriamente, previo pagamento della tariffa di sosta presso la cassa posta all’uscita su via Melacrino. Per eventuali esigenze particolari o problematiche il personale della ditta affidataria darà le opportune indicazioni.

Per chi ricorre ai parcheggi dell’area esterna e per chi si muove con i mezzi pubblici sarà attivo un servizio navetta dalle ore 7:00 alle ore 13:00. Hanno accesso gratuito, sia nei parcheggi interni che esterni, i portatori di handicap, coloro che ricorrono periodicamente alle terapie di dialisi e le donne in gravidanza.

Il personale dipendente potrà sostare gratuitamente nei parcheggi esterni, mentre, per i non autorizzati all’occupazione di uno dei cinquantacinque stalli riservati al personale presenti nell’area Covid, la sosta nei parcheggi interni sarà soggetta a tariffa.

Nel complesso, il presidio “Riuniti” è dotato di 609 posti auto, 174 dei quali nell’area di parcheggio esterna. Il presidio “Morelli” è, attualmente, dotato di 453 posti auto, 400 dei quali nell’area esterna. Sono invece nell’area interna i parcheggi riservati ai disabili, le ambulanze, i donatori di sangue, le donne in gravidanza ed il personale della Direzione.

Si rinnova l’invito al rispetto della segnaletica stradale presente nelle aree di parcheggio e l’adozione di comportamenti civili al fine di garantire l’ incolumità pubblica, nonché lo svolgimento dei servizi sanitari afferenti ai presidi ospedalieri e comunque la regolare circolazione all’interno dei presidi ospedalieri. I veicoli parcheggiati in difformità alle disposizioni regolamentari di viabilità interna e stabilite dalla segnaletica, verticale ed orizzontale, saranno rimossi e gli oneri scaturenti saranno a carico del trasgressore.