Reggio Calabria, risveglio alluvionale in centro: enorme cascata d’acqua sgorga da via Udine fino a piazzetta Orange | VIDEO

StrettoWeb

Un’enorme cascata d’acqua sta scrosciando da questa mattina nel centro storico di Reggio Calabria, sgorgando da via Udine, nei pressi di via Reggio Campi, e scendendo giù a valle fino al centro storico. La cascata, che sta diventando un’attrazione per i turisti viste le sue imponenti dimensioni, sta completamente allagando tutta la zona arrivando fino a via Firenze e continuando anche in via Paolo Pellicano a causa dei tombini e delle caditoie tappate che non consentono alla grossa perdita d’acqua di defluire.

Purtroppo la carenza d’acqua è un grosso problema che persiste in città da ormai diverso tempo e soprattutto in estate è una vera vergogna che i rubinetti delle case siano completamente a secco e invece poi si nota questo grosso spreco d’acqua. I turisti, che si sono recati in città per visitare i Bronzi di Riace, sono invece attratti da questa “meravigliosa” e naturalistica cascata che crea un’atmosfera di montagna in pieno centro. L’ennesima vergogna di una città allo sbando.