Reggio Calabria: proseguono le attività del calendario estivo della Pro Loco Reggio Sud APS

StrettoWeb

Proseguono le attività del calendario estivo della Pro Loco Reggio Sud APS. Domenica 30 Luglio dalle ore 20:30 a Bocale (RC) di fronte Piazza Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano, si svolgerà la manifestazione culturale: “Arte, cultura, socialità: Dopo il successo riscosso nel primo evento culturale in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia, si ritorna nelle piazze per farle rivivere, attraverso momenti di aggregazione, che vengono riproposti per valorizzare sempre più le eccellenze locali, promuovere la cultura del bello, l’arte attraverso l’esposizione di opere a cura di diversi artisti reggini, che faranno da cornice nella grande piazza, che ospiterà la scrittrice Marina Neri e l’artista Carmen Schembri Volpe che presenteranno il loro ultimo libro “I Silenzi di Medea”- edizioni Apodiafazzi.

Libro scritto a due mani, con all’interno le foto dei dipinti della pittrice Carmen Schembri Volpe, che parla di “Ri.nascita”, di dimostrare che essa è possibile e di aiuto concreto all’ Help Center Casa di Lena, cui sarà devoluto parte del ricavato. La serata proseguirà con la lettura di poesie dialettali a cura di diversi poeti locali e sarà allietata da canti. Durante la serata doneremo alla comunità la seconda “Book Crossing” – “Lascia un libro…prendi un libro”. Bacheca realizzata con l’arte del riciclo, un rifiuto tolto da discarica a cui viene data nuova vita ed utilità sociale. Progetto culturale finalizzato alla promozione della lettura, al recupero, alla circolazione e rivalutazione dei libri, quali strumenti di cultura e di formazione della persona.