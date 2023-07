Reggio Calabria, tutto pronto per il Premio Solidarietà “Nello Vincelli”: sarà premiato il Dr. Macheda

StrettoWeb

Giunto alla sua trentaduesima edizione, il Premio Solidarietà ‘Nello Vincelli’ sarà riconosciuto al dott. Sebastiano Macheda, medico e direttore U.O.C. TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIA del G.O.M. di Reggio Calabria. Un momento culturale che si ripete da oltre trent’anni, e che rappresenta un pilastro irrinunciabile del ricco programma di eventi di Nuova Solidarietà.

Un riconoscimento che l’associazione riserva dal 1991 ad una personalità calabrese che si sia distinta in Italia e nel mondo, non solo per qualità professionali, ma soprattutto per quelle morali e per gesti concreti di solidarietà. Promosso quest’anno con il patrocinio istituzionale di Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria, Cosenza, Campo Calabro, Villa San Giovanni. Fiumara, Provincia di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Fondazione Bonino-Pulejo, Camera di Commercio Reggio Calabria.

Il Premio si terrà sabato 29 luglio presso il Parco Verde di Salice alle ore 21.00. I saluti del presidente dell’associazione Fortunato Scopelliti, anticiperanno la presentazione del premiato da parte di Enzo Petrolino, Presidente Comunità Diaconale Nazionale e guida spirituale di Nuova Solidarietà.

Durante il corso della serata la consegna del “Premio Solidarietà” al dott. Sebastiano Macheda “A riconoscimento del duro ed impegnativo lavoro al tempo del Covid, impegnato in prima linea e senza riserve. Gli innumerevoli interventi realizzati durante la pandemia hanno dato lustro alla continuità medica reggina, per il prezioso lavoro svolto sul nostro territorio valendosi della sua alta professionalità messa al servizio del suo operato di volontariato. Da oltre un ventennio si è distinto per essere un professionista con straordinarie capacità umane e densa sensibilità sociale. Il merito più grande è quello di aver operato costantemente a difesa della dignità professionale del medico, valorizzando cosi il grande merito della Calabria”.

L’animazione della serata a cura del Maestro Tenore Aldo lacopino. Condurrà il Premio il giornalista Francesco Scopelliti.