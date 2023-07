Reggio Calabria, premiato il primario Macheda: “impegnato in prima linea durante il Covid”

StrettoWeb

Consegnato il Premio Solidarietà “Nello Vincelli” al dr. Sebastiano Macheda, direttore della U.O.C. Terapia Intensiva del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria.

Il premio, promosso dall’Associazione Nuova Solidarietà e giunto alla sua 32esima edizione, rappresenta un riconoscimento per una personalità calabrese che si sia distinta, non solo per qualità professionali, ma soprattutto per quelle morali e per gesti concreti di solidarietà.

“L’Associazione Nuova Solidarietà ha voluto dare a me questo premio – commenta il dr. Macheda. Ovviamente mi fa piacere e sono molto orgoglioso di riceverlo e dedicarlo alla squadra perché io sono il direttore d’orchestra ma dietro c’è una squadra che lavora ed ha lavorato con tanto sacrificio nel periodo del Covid per cui siamo riconoscenti per questa attestazione di stima e di fiducia nei nostri confronti”.

Il Premio “Nello Vincelli” è stato assegnato con la seguente motivazione: “A riconoscimento del duro ed impegnativo lavoro al tempo del Covid, impegnato in prima linea e senza riserve. Gli innumerevoli interventi realizzati durante la pandemia hanno dato lustro alla continuità medica reggina, per il prezioso lavoro svolto sul nostro territorio valendosi della sua alta professionalità messa al servizio del suo operato di volontariato. Da oltre un ventennio si è distinto per essere un professionista con straordinarie capacità umane e densa sensibilità sociale. Il merito più grande è quello di aver operato costantemente a difesa della dignità professionale del medico, valorizzando cosi il grande merito della Calabria”.