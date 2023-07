Reggio Calabria, Pratticò: “la lenta desertificazione della città”

StrettoWeb

“Anni 2000, Reggio Calabria, una città, che, come molte altre del Centro Sud Italia, vive molte problematiche, dalla disoccupazione, in particolare quella giovanile, alla carenza di infrastrutture,che le possano consentire di connettersi con la parte ricca e produttiva del paese. Ma comunque, c’è una classe politico -amministrativa, che, tra mille difficoltà,ma allo stesso tempo,con grande entusiasmo, cerca di mettere in cantiere idee e progetti, per dare il via ad una nuova fase di cambiamento, sociale economico e culturale. E i risultati,non tardano certamente ad arrivare, in tutti i settori, uno su tutti, l’ Aeroporto “Tito Minniti”, iniziava, è proprio il caso di dire, a decollare, con l’ arrivo di nuove compagnie, anche di portata internazionale,come per esempio Air Malta,che oltre a collegare la nostra città con importanti capitali europee,come Barcellona, Parigi etc, effettuava ben 6 voli giornalieri verso Roma. Ma oltre alla compagnia di bandiera maltese,altri importanti vettori arrivarono nello scalo reggino, che davano l’opportunità ai nostri concittadini di collegarsi con città come Pisa, Verona,Torino, Milano. Verso la fine del primo decennio del millennio, Reggio riusciva a conquistare importanti riconoscimenti, da parte del Governo Nazionale,come lo Status di Città Metropolitana, la Sede Nazionale dell’ Agenzia dei Beni confiscati e per la prima volta, un Consiglio dei Ministri si svolse nella nostra città,segno tangibile dell’ attenzione che la politica nazionale riponeva verso la nostra città. L’ apice di quella stagione politico -amministrativa, avvenne con l’elezione a Presidente della Giunta regionale di Giuseppe Scopelliti, Sindaco di Reggio Calabria dal 2002 al 2010, primo reggino a diventare Governatore della Calabria. Questo periodo di splendore per la nostra città,si rispecchiava anche nello sport, infatti, Reggio era tra le pochissime città italiane a poter vantare ben 4 squadre nelle massime divisioni sportive,con Reggina, Viola, Reggio Calcio a 5 e Medinex Volley a lottare con gli squadroni delle grandi città. Insomma, sembrava che Reggio e il suo comprensorio, stesero imboccando la strada giusta per un futuro foriero di sviluppo e crescita. Ma purtroppo, nell’ Ottobre 2012, avviene un vero e proprio colpo di Stato, il Comune di Reggio Calabria viene commissariato per “contiguità mafiosa”, primo Comune capoluogo di provincia commissariato, senza che mai ci sia stato un amministratore arrestato e tale commissariamento,non avvenne in modo sanzionatorio,ma in via preventiva. È un vero e proprio colpo mortale per la città,i commissari, appena insediati a Palazzo San Giorgio, alzano al massimo i tributi locali,mettendo in ginocchio famiglie e imprese,molte delle quali sono costrette a chiudere, con tanti lavoratori in mezzo ad una strada. Dopo i due anni di commissariamento, nell’ Ottobre 2014, il centrosinistra vince le elezioni, promettendo La Svolta, molto presto si capisce che dietro manca un progetto politico, e i risultati di questi ultimi nove anni sono sotto gli occhi di tutti, città sempre ultima nella classifica di qualità della vita, attività commerciali che chiudono, e migliaia di reggini che emigrano verso terre più ricche per cercate un futuro, con l’aeroporto che rischia di chiudere, dipendente da quello di Lamezia con pochi voli in orari a dir poco assurdi. Anche lo sport, che era un isola felice della nostra città, ne risente di questa involuzione, la Reggina, retrocede nelle categorie inferiori e nel 2015 fallisce,per ripartire dalla Serie D, peggio ancora la Viola Basket,che annaspa in categorie sconosciute,mentre Reggio Calcio a 5 e Pallavolo femminile sono letteralmente scomparse dal panorama sportivo nazionale. Insomma, sembra passato un secolo da quegli anni, quando Reggio era una città,che seppur tra mille problemi, era una città che viveva e lottava e in molti casi,conquistava importanti traguardi. Oggi invece, sta avvenendo una lenta ma speriamo non inesorabile desertificazione. Reggini,SVEGLIAMOCI!”. Lo afferma in una nota, Nino Pratticò, esponente di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria.