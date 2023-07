Reggio Calabria, la Piccola Opera Papa Giovanni ringrazia il personale del reparto di Psichiatria del GOM: “professionalità straordinarie”

StrettoWeb

Il Presidente della Piccola Opera Papa Giovanni, Pietro Siclari, esprime la propria gratitudine ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del Reparto di Psichiatria del GOM di Reggio Calabria, in particolare al dott. Giuseppe Libri, direttore dei servizi psichiatrici e di cura.

“L’Associazione vuole infatti sottolineare la propria stima per l’attenzione nelle cure e la dedizione con cui i professionisti hanno seguito un nostro ospite lungo la sua degenza in reparto, si sono impegnati con generosità a cogliere le sue necessità sebbene nella difficoltà dell’accompagnamento. Il personale sanitario e parasanitario ha dimostrato in questa circostanza quanto sia importante essere pronti a rispondere con grande capacità professionale e umana alla domanda di aiuto di tutti i pazienti, specie quelli più fragili”.

“Và riconosciuto un servizio che in questi termini viene reso alla collettività – ha dichiarato il Presidente Siclari – ricordando la centralità di un’assistenza di qualità lungo il periodo di cura. Umanizzazione poi significa porre al centro la persona all’interno dei percorsi sanitari e socio-assistenziali in una visione olistica, ovvero considerare la totalità inscindibile delle componenti fisica, mentale, emotiva e spirituale. Il rispetto per la dignità, la qualità della vita e il benessere di ogni persona dovrebbe essere l’elemento fondamentale di tutte le decisioni che riguardano la progettazione dell’assistenza”. I processi di umanizzazione consentono di rendere i luoghi di assistenza e le pratiche medico assistenziali vicine al paziente conciliando politiche di assistenza e bisogno di informazione, con percorsi di cura vicini alla persona, sicuri, accoglienti. A tal proposito ha concluso il Presidente Siclari “il tema dell’umanizzazione e dell’attenzione allo svolgimento dell’attività ospedaliera sembra essere stato peraltro attenzionato dal commissario ad acta alla sanità, Mario Occhiuto, anche alla luce delle nuove misure d’intervento ed assunzione del personale che monitori i sanitari“.