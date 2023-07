Reggio Calabria, passano i giorni ma i problemi in questa città permangono invariati

StrettoWeb

A distanza di una settimana la situazione rimane invariata e anzi va a peggiorare. Ci troviamo in via Firenze all’altezza del numero civico 21 a Reggio Calabria e come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo scattate questa mattina e come avevamo già segnalato il 5 luglio, una pericolosissima voragine si trova al centro della carreggiata in pieno centro storico.

Giorni fa era stato effettuato un intervento da parte dei tecnici per cercare di riparare la pericolosa e profonda voragine ma i lavori sono durati davvero pochissimo e la buca si è riaperta più profonda di prima.

La strada è molto trafficata essendo una via del centro storico e la buca rappresenta un pericolo per i cittadini che la percorrono quotidianamente. Si spera intervenga qualcuno prima possibile per ripristinare definitivamente l’asfalto.