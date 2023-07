Reggio Calabria può essere equiparata ad uno dei paesi da terzo mondo per la mancanza d’acqua nelle case

StrettoWeb

Nella stagione dove le temperature continuano ad aumentare si verifica che nelle case di Reggio Calabria non scende acqua dai rubinetti.

La segnalazione arriva dalla popolosa zona del Viale Calabria. Nelle vicinanze di un noto centro commerciale la popolazione è a secco da un paio di giorni.

Lasciamo passare il fatto che oramai si è abituati a non avere il prezioso liquido dalla sera sino alla mattina, ma che addirittura l’acqua cosiddetta potabile è assente spesso durante il giorno, fa si che Reggio Calabria possa essere equiparata ad uno dei paesi da terzo mondo.

Questo sarebbe il regalo estivo dell’amministrazione Falcomatà-Brunetti per i propri concittadini che. senza alcun avviso devono sottostare ad un’amministrazione comunale incapace di “amministrare” il bene più prezioso che ci fornisce madre natura. La faccia tosta è che, Brunetti-Albanese e company riescono pure a giustificare le salatissime bollette idriche arrivate proprio in questo periodo.

La domanda nasce spontanea: “ci siete o ci fate?”. Quantomeno rispondete a questo quesito visto che l’efficiente macchina comunale non si degna manco di comunicare dissevizi alla popolazione.

La speranza è che il prezioso liquido sul Viale Calabria ritorni a sgorgare presto, per evitare che il malcontento popolare precipiti in manifestazioni estreme da un momento all’altro.