Reggio Calabria, in ottava Commissione un focus sulla scuola: al vaglio il monitoraggio degli edifici ed i progetti realizzati nell’ultimo anno

La presidente della VIII Commissione del comune di Reggio Calabria, Teresa Pensabene, ha ricevuto in audizione l’assessore all’Istruzione all’edilizia scolastica e alle minoranze linguistiche, Lucia Anita Nucera alla quale ha chiesto di fornire un report riguardo le attività svolte nel corso dell’ anno scolastico appena conclusosi.

La nutrita e dettagliata relazione dell’assessore Nucera ha toccato diversi punti realizzati: i progetti concretizzati sull’edilizia scolastica, gli accatastamenti, le forniture e i servizi, e in ultimo l’avvio del programma della verifica di vulnerabilità sismica di 23 edifici scolastici comunali.

“Gli istituti scolastici – ha affermato l’Assessore Nucera nel corso dell’ audizione – che beneficeranno della procedura di verifica di vulnerabilità sismica sono: scuola materna e primaria Villa S. Giuseppe, scuola materna e primaria Santa Caterina, scuola secondaria di primo grado Pirandello, scuola secondaria di primo grado Vitrioli, scuola materna Parco Caserta, scuola primaria Frangipane, scuola materna e primaria Sambatello, scuola materna e primaria Rosalì, scuola secondaria di primo grado De Amicis, scuola secondaria di primo grado Alvaro, scuola materna e primaria Arangea, scuola secondaria di primo grado De Gasperi, scuola secondaria di primo grado G. Moscato, scuola materna e primaria Trunca, scuola primaria San Gregorio, scuola secondaria di primo grado Nosside – Pythagoras, Istituto Comprensivo Cassiodoro, Istituto Comprensivo Lazzarino plesso via Quarnaro, Istituto Dante Alighieri distaccamento Dante Alighieri, scuola secondaria di primo grado Klearchos, scuola secondaria di primo grado Galluppi, scuola secondaria di primo grado Melissari.

“Si tratta di lavori di analisi e diagnosi secondo un preciso cronoprogramma, suddiviso in fasi a cui seguiranno gli interventi necessari ed importanti ai fini del superamento delle criticità riscontrate. La procedura è stata avviata – ha proseguito l’assessore Nucera – su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà e rientrante nei Patti per lo Sviluppo della Città Metropolitana”.

Oltre questo importante percorso realizzato dall’ assessore Nucera che ha instaurato un proficuo e collaborativo rapporto con i dirigenti e i tecnici del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del comune e un dialogo costruttivo con i Dirigenti scolastici, tante altre azioni sono state poste in essere con successo, come il progetto per la conoscenza della lingua greca negli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa, il controllo e la vigilanza sulle forniture per il riscaldamento nelle scuole e sul servizio mensa, il servizio di trasporto pubblico ampliato con nuove tratte.

Al termine dell’incontro che si è svolto in un clima di attenzione e di ascolto partecipato da parte di tutti i componenti della Commissione, la presidente Pensabene ha ringraziato l’Assessorale Nucera per il lavoro portato avanti con competenza e perizia e per la puntuale e dettagliata esposizione.