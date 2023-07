Reggio Calabria, da New York arriva Barbara Tucker per una notte di musica House sul Lungomare

StrettoWeb

Venerdì 14 luglio a Reggio Calabria presso il Calajunco sul Lungomare, nella serata firmata Night House Family, ci sarà la fantastica Barbara Tucker, una delle leggende della musica house e una delle voci più rappresentative degli anni Novanta. Tucker compositrice, coreografa, ballerina e soprattutto cantante è una delle poche artiste che vanta ben sei hits in testa alla US Hot Dance Club Songs e diversi successi anche nel Regno Unito.

La sua Beautiful People, I Get Lifted, Stay Together o Stop Playing With My Mind, sono i pezzi fissi nelle playlist di ogni serata e preferite dai dj.

Oltre che per le sue doti canore, Barbara Tucker è richiestissima anche per la spettacolarità delle sue esibizioni dal vivo, una vera e propria regina del palcoscenico.