Si spegne a Reggio Calabria una figura molto importante in città. Italo, parrucchiere molto famoso anche fuori dai confini cittadini soprattutto negli anni 80 e 90, è morto il 24 luglio lasciando un enorme vuoto tra tutti coloro si affidavano alle sue sapienti mani per acconciature particolari e uniche in città.