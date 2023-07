Reggio Calabria, lutto nell’escursionismo calabrese e reggino: morto il fondatore del Gruppo Escursionisti Sandro Casile

StrettoWeb

Lutto a Reggio Calabria per la morte di Sandro Casile, fondatore del Gruppo Escursionisti e pezzo di storia dell’escursionismo naturalistico reggino e calabrese. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti rimasti attoniti alla morte di Casile.

La Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria esprimono sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa di Sandro Casile, storico fondatore e Presidente del Gruppo Escursionisti d’Aspromonte, pioniere dell’escursionismo naturalistico sul territorio reggino, guida appassionata e profondo conoscitore dell’ambiente e del territorio aspromontano.

Casile – si legge in una nota congiunta dei due Enti – per decenni è stato il punto di riferimento per tante generazioni di escursionisti nell’area metropolitana di Reggio Calabria. Profondamente innamorato della sua terra, Casile è stato tra i maggiori promotori e sostenitori dell’inserimento del Sentiero del Brigante tra i Cammini d’Italia, obiettivo raggiunto qualche anno fa. Recentemente insignito del premio San Giorgio dell’Anassilaos, la sua professionalità ed il suo amore per la natura sono stati per lungo tempo un esempio per tanti giovani che nel tempo si sono appassionati al mondo delle escursioni, scoprendo sul nostro territorio tante bellezze naturalistiche, spesso poco conosciute e valorizzate.

Alla sua famiglia – conclude la nota a firma dei Sindaci facenti funzioni Carmelo Versace e Paolo Brunetti – e a tutta la comunità degli escursionisti d’Aspromonte e a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di collaborare con lui durante la sua lunga attività, giunga l’abbraccio da parte delle istituzioni territoriali.