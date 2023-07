Reggio Calabria: l’Aiga ha eletto all’unanimità il nuovo Presidente

StrettoWeb

L’assemblea dei soci Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati), sezione di Reggio Calabria, durante la seduta del 13 Luglio c.a., tenutasi nell’aula formazione della Corte d’Appello reggina, a conclusione della relazione di fine biennio della Presidente uscente Nancy Stilo, ha eletto all’unanimità il nuovo Presidente, Avv. Michele Sergi, per il biennio 2023/2025. Sono stati nominati quali componenti del Consiglio Direttivo gli avvocati: Enrico Giuseppe Mancini e Alessia Cellini (Vice-Presidenti), Antonio Laganà (Tesoriere), Maria Vittoria Barbera e Claudio Mangiola (Segretari), Celestina Marino, Valentina Privitera, Cinzia Coluccio, Valeria Romeo, Alberto Schepis e Alessandro Sentina (Consiglieri di Sezione), Emanuela Rocco e Francesco Pangallo quali consiglieri delegati alla Consulta dei Praticanti. Infine, a conclusione del mandato di Presidente per il biennio trascorso, l’avv. Nancy Stilo è stata nominata Consigliere Nazionale della sezione.

Il neo Presidente insediato ha, inoltre, nominato l’avv. Vincenzo Nato, Socio Onorario dell’AIGA reggina, per la passione e l’impegno profusi nella realizzazione degli scopi dell’Associazione, premiandolo con una targa di ringraziamento. L’avv. Sergi, ha sentitamente ringraziato gli avvocati Stilo e Barberi, per il fruttuoso lavoro svolto nei rispettivi mandati, divenendo loro erede in questo percorso di cooperazione forense. Non sono inoltre mancati momenti di forte commozione nel ricordo dell’amico e collega Michele Menonna, scomparso prematuramente qualche settimana fa. Numerosi gli interventi di saluto a sostegno e riconoscimento delle attività svolte dall’associazione: del Presidente Dott. Luciano Gerardis, della Presidente Dott.ssa Patrizia Morabito, del Presidente del Coa Rosario Infantino, nonché dei rappresentanti delle altre istituzioni e associazioni forensi e non con cui Aiga costantemente collabora.

Il neo eletto Presidente Sergi, avviandosi l’assemblea verso la fine dei lavori, ha ringraziato tutte le Autorità presenti e i Past President Aiga presenti, Avv.ti Domenico Doldo, Agostino Siviglia, Franco Federico, Bruno Fiammella, Mariacristina Mascianà, che con la loro partecipazione e testimonianza, hanno impreziosito l’evento. Si apre così un nuovo biennio che vede nuovamente insieme dopo la lunga stagione di politica universitaria, l’avv. Michele Sergi e l’avv. Enrico Giuseppe Mancini, già Consigliere Nazionale AIGA, in una operosa collaborazione di associazionismo forense, nel pieno rispetto dei valori e delle esigenze della giovane avvocatura, con l’obiettivo di un proficuo lavoro e sempre nel solco già ampiamente tracciato dalla collega Stilo e dai suoi predecessori, confermando il ruolo di prestigio che la sezione Aiga reggina ha costruito negli anni sia a livello locale che nazionale.