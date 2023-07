Reggio Calabria, incubo carenza idrica anche a Lazzaro: “è una vergogna, impossibile vivere così”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb, Roberto Barreca, ci ha inviato una segnalazione relativamente ad un problema che sta interessando la zona di Riace Capo a Lazzaro, nell’hinterland di Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “Cresce la disperazione dei cittadini e turisti di Riace Capo a Lazzaro. Senz’acqua da diversi giorni, rubinetti a secco e tanta rabbia tra i residenti di un intero quartiere di Lazzaro. I cittadini sono costretti a sopravvivere in una condizione di disagio estremo tra le alte temperature dell’ondata di calore che ha investito la città e la totale mancanza di acqua”.

“E’ Domenica, nessuno risponde e se siamo fortunati lunedì risentiremo l’Urp per non avere nè risposte nè soluzioni. Viva la Città turistica di Lazzaro, Motta San Giovanni e chi non paga le tasse, perché chi le paga senza ricevere i servizi minimi si sente umiliato, beffato e disperato. I serbatoi sono pieni, forse il servizio e affidato a persone incompetenti in materia idrica o volontari che non possono fare manovre in quanto non può rientrare nella gestione della cosa pubblica. Che ne sappiamo noi poveri turisti /cittadini? Voci di Popolo, imputano il disservizio ad una lotta interna all’amministrazione comunale per questione politiche! Un vecchio detto dice “I scecchi si sciarriunu e i bariddi levunu a furia” (gli asini litigano e i barili ne subiscono le conseguenze)”.