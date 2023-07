Reggio Calabria, incidente sull’A2 a Villa San Giovanni: un ferito

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sull’A2 del Mediterraneo e precisamente dopo lo svincolo di Villa San Giovanni in direzione nord. Nel sinistro è rimasta coinvolta una vettura e si registra un ferito. Al momento non sono note le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, l’Anas, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118.