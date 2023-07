Reggio Calabria, incidente sulla SS106: feriti e traffico in tilt

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla SS106 a Marina di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra due auto e si registrano feriti lievi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti. Il traffico al momento sta subendo parecchi disagi alla circolazione essendosi verificato in un venerdì di luglio, periodo in cui la SS106 è molto trafficata da tutti coloro che si recano nelle località di mare per godere di qualche ora di relax.