Reggio Calabria, incidente sul raccordo: due pattuglie della Polizia Stradale sul posto | FOTO

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria poco dopo lo svincolo di Reggio Centro in direzione nord. Il sinistro è stato autonomo ed è rimasta coinvolta un’auto che ha finito la propria corsa contro le barriere new jersey in cemento. Il veicolo ha subito parecchi danni ma fortunatamente le due persone che si trovavano a bordo, due ragazzi, sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Stradale che stanno segnalando la presenza del veicolo accidentato alle auto che provengono dalla zona sud.