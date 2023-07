StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno le 10, sul Viale Europa a Reggio Calabria. Il sinistro ha causato parecchi disagi al traffico essendosi verificato in pieno centro città e soprattutto in un orario di punta. Al momento non sono molto chiare le dinamiche dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza.