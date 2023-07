Reggio Calabria, grave incidente in autostrada: traffico nel caos, code fino in città | FOTO LIVE

StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato pochissimi minuti fa a Reggio Calabria in autostrada in direzione nord tra lo svincolo del Porto e lo svincolo di Gallico. Il sinistro è stato tra un’auto e un camion. Il traffico al momento è completamente paralizzato in tutta la zona nord, con code chilometriche anche sulla rampa di uscita e di ingresso dello svincolo del porto. Centinaia di veicoli sono fermi con il motore spento e gli sportelli aperti e gli automobilisti sono scesi dalle auto. Assolutamente sconsigliato immettersi in autostrada in direzione nord da Reggio verso porto e Gallico.