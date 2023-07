StrettoWeb

Un furgone della ditta funebre Scevola è stato dato alle fiamme in pieno centro a Reggio Calabria questa notte. Il furgone si trovava parcheggiato in via Cuzzocrea e come si evince dalle foto a corredo dell’articolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco.