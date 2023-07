Reggio Calabria, focolaio di scabbia in una nota casa di riposo: blitz dei NAS dispone evacuazione e sequestro

StrettoWeb

Maxi blitz dei NAS nei giorni scorsi in una nota casa di riposo della zona nord di Reggio Calabria, già finita sulle cronache per altri episodi qualche anno fa. Numerosi ospiti anziani sono stati ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del GOM per casi di scabbia. La struttura è stata evacuata e sequestrata. I pazienti che ci vivevano erano più di 40.

L’intervento dei NAS si è reso necessario dopo alcune denunce per le precarie condizioni della struttura, su cui pendono anche altri procedimenti per maltrattamenti.