Reggio Calabria, ennesimo furto notturno in pieno centro. I titolari di Lievito: “così non ce la facciamo più”

“Con il presente comunicato ci teniamo a sensibilizzare e a mettere al corrente cittadini, colleghi ristoratori e istituzioni su quanto di grave sta avvenendo in città nella totale indifferenza generale. Ieri notte abbiamo subito un ulteriore furto con scasso, il secondo nello spazio di appena due settimane, anche questo prontamente denunciato alle competenti autorità di pubblica sicurezza”. E’ questo il post pubblicato su facebook dalla nota pizzeria di Reggio Calabria, Lievito.

“Le modalità con le quali si sono perpetrati i reati sono le medesime, il che ci fa pensare ad una banda ben organizzata che sa come agire. Se da un lato siamo esasperati da queste azioni che arrecano un importante danno economico e morale alla nostra attività, dall’altro siamo letteralmente sconcertati e spaventati dall’immobilismo che ruota attorno a questa assurda situazione. Furti analoghi si sono registrati in questi giorni nei confronti di altre attività e colleghi”.

“La città tutta si sta forse abituando a subire in silenzio ANCHE questo genere di cose? Questo è l’ulteriore prezzo da pagare per chi vuole fare impresa con correttezza? Probabilmente sentirsi abbandonati deve diventare la nuova condizione necessaria per chi prova a investire a Reggio Calabria. No. NOI non ci stiamo più”.