Reggio Calabria, ennesima voragine in pieno centro: la strada sta sprofondando, SOS sicurezza | FOTO

Una pericolosissima voragine è presente in pieno centro storico a Reggio Calabria e precisamente in via Firenze all’altezza del numero civico 21. Nei giorni scorsi era stato effettuato un intervento da parte dei tecnici per “sistemare” la voragine con del cemento che però a distanza di poco è ceduto nuovamente anche a causa di una grossa perdita d’acqua. La voragine periodicamente viene riempita ma torna a riaprirsi creando un serio pericolo per i cittadini trattandosi di una zona molto frequentata e come si evince delle foto a corredo dell’articolo, la strada sta letteralmente sprofondando.