Grave pericolo in autostrada sull’A2 Salerno-Reggio Calabria dove, proprio in questi minuti, due capre stanno percorrendo la carreggiata Sud in direzione Reggio all’altezza di Scilla. La Polizia Stradale è già sul posto e sta segnalando il pericolo agli automobilisti in transito.

La situazione è di grande pericolo perché il traffico è praticamente nullo a quest’ora e gli automobilisti sfrecciano a grande velocità ignari della presenza degli ovini. Consigliamo la massima prudenza.