Reggio Calabria, il Dr. Timpano nuovo Presidente dell’Associazione Italiana Parchi Culturali

Il dottor Salvatore Timpano è il nuovo presidente dell’AIPARC, l’associazione Italiana Parchi Culturali. E’ stato eletto con votazione plebiscitaria (42 preferenze su 44), nell’assemblea dei soci che si è svolta al Circolo Tennis Polimeni. Succede nella carica alla compianta fondatrice del sodalizio, Irene Tripodi, spentasi prematuramente nel maggio scorso. Esperto di arti figurative, appassionato di architettura e scultura medioevale, rinascimentale e neoclassica, Timpano faceva già parte dell’associazione come direttore di Dipartimento.

Al suo attivo negli ultimi anni una serie di conferenze e di eventi finalizzati a valorizzare le opere e il ruolo storico di grandi artisti come Leonardo da Vinci, Giotto, Michelangelo, Botticelli, Raffaello, Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, Antonello da Messina, Umberto Boccioni e tanti altri. Notevole anche il suo impegno per la divulgazione dei valori dell’arte sacra. Nei prossimi giorni prevista una riunione del direttivo per la ripresa della programmazione. Si cercherà di dare continuità ai progetti e alle idee di Irene Tripodi, donna di grande impegno culturale, che ha rappresentato per anni una guida illuminata dell’AIPARC, portandola a livelli di assoluto prestigio. Il neo presidente non ha perso tempo e già per domenica sei agosto, in sinergia con l’Anassilaos, terrà al Circolo Tennis Polimeni un incontro che avrà come tema Pablo Picasso e la rivoluzione cubista.