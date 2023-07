Reggio Calabria, degrado sempre più profondo: a Santa Caterina montagne di spazzatura, voragini sull’asfalto e imponenti perdite idriche | FOTO

StrettoWeb

La città di Reggio Calabria si trova sempre più abbandonata ai numerosi problemi che la attanagliano da anni, aggravandosi ulteriormente di giorno in giorno, di settimana in settimana e di mese in mese. Le emergenze principali sono acqua, rifiuti e strade. Stamani abbiamo raccontato il risveglio alluvionale del centro storico, dove i residenti non hanno acqua nei rubinetti ma le fiumare sull’asfalto. Ma un altro scenario drammatico è quello di Santa Caterina, dove il quartiere è abbandonato a sporcizia, rifiuti, voragini e perdite idriche. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano le condizioni di Via Pola pochi minuti fa: una situazione degradata e deprimente con, in pochi metri, una voragine da cui sgorga un’enorme perdita idrica che rende difficile persino il transito automobilistico, determina un’enorme perdita d’acqua e un conseguente allagamento, a ridosso di un gigantesco cumulo di immondizia che nel quartiere non viene raccolta da settimane.

Tutta la città è nella stessa situazione dalle periferie al centro storico. “Purtroppo la città è bella ma non ci siamo trovati per nulla bene e non ritorneremo a Reggio”. Sono queste le parole tristi di una famiglia di turisti che sono scappati da Reggio sconcertati per ciò che hanno trovato in giro per la città. “Siamo rimasti veramente sconvolti dai tanti problemi che attanagliano questa meravigliosa città con tante cose da scoprire e cosi importante non fosse altro che per i Bronzi di Riace, che ci hanno spinto a venir fino a qui. Non ci ritorneremo purtroppo perchè abbiamo notato che ci sono tanti problemi che riguardano le buche che ci hanno costretto a trovare un meccanico per farci riparare l’auto con la quale ci siamo spostati dal nord Italia ma senza avere problemi, la mancanza d’acqua al b&b che non ci consentiva neanche di fare una doccia fresca la sera, la presenza di rifiuti ovunque che ci ha nauseato rendendo le passeggiate poco piacevoli per le vie del centro. Siamo rimasti male perchè ci aspettavamo di trovare una città a misura d’uomo e invece la vacanza non è stata proprio come ci aspettavamo”.