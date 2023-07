Reggio: crollano calcinacci dal un palazzo del centro, Vigili del Fuoco sul posto | FOTO

StrettoWeb

Vigili del Fuoco al lavoro per mettere in sicurezza via Torrione a Reggio Calabria. Nel tratto di strada che porta a Piazza Italia si sono sgretolati dei cornicioni, alcuni dei quali questo pomeriggio si sono schiantati sulla strada e sul marciapiede, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Per fortuna nessun danno a cose o persone.