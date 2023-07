Reggio Calabria, paura in pieno centro: grosso albero crolla e abbatte pensilina in Via Marina

StrettoWeb

Paura in pieno centro a Reggio Calabria questo pomeriggio. Come si può vedere dall’immagine di copertina dell’articolo, infatti, uno dei grossi alberi presenti nel Lungomare è crollato, abbattendo completamente la pensilina presente di fronte all’Istituto “Raffaele Piria”, utilizzata da studenti e non solo per attendere gli autobus.