Reggio Calabria, continua il delirio dei lavori in Centro: il Comune ha chiuso un’altra strada per “sopraggiunte esigenze” | DETTAGLI

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica ai cittadini “la chiusura temporanea al transito veicolare della via Fata Morgana, dall’incrocio con via Tripepi fino al Corso Matteotti, per via di sopraggiunte esigenze nel corso dei lavori di rifacimento del manto stradale. Il percorso alternativo prevede il transito da via Tripepi, via Osanna, via Miraglia e via Foti per tornare sul Lungomare Falcomatà. Scusandosi per il disagio al traffico veicolare l’Amministrazione comunale precisa che i lavori stanno procedendo speditamente per consentire la chiusura del cantiere e la riapertura del transito già entro la giornata di mercoledì”.