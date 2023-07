Reggio Calabria, centinaia rimasti bloccati alla stazione dopo le Frecce Tricolori per l’assenza di treni verso la jonica

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente ai disagi subiti ieri da tutti coloro i quali hanno raggiunto la città di Reggio Calabria per assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori ma hanno dovuto fare i conti con i disservizi dei treni e i mancati collegamenti tra la città dello Stretto e la fascia jonica pur in una giornata in cui bisognava farsi trovare pronti di fronte ad un afflusso di utenti ben prevedibile. Ecco il testo della segnalazione:

“Egregio direttore, sono un reggino, da anni trapiantato al nord per lavoro, al momento stabilito sulla costa ionica per là vacanze estive come ogni anno. Ieri con un treno proveniente da Catanzaro lido mi sono recato sul lungomare di Reggio per assistere all’esibizione delle Frecce Tricolori. Il treno già da Bova Marina era stracarico di persone. Al termine dell’esibizione ore 18:30 l’unico treno disponibile per far rientro sulla ionica era il regionale delle 20:25. All’arrivo in stazione centrale sul binario 2 vi era presente come treno considerato “regionale” una modesta littorina stracarica di persone. Altrettante ne sono giunte e non si è potuto salire a bordo. Dopo le proteste di innumerevoli persone il treno non è potuto partire e le ferrovie, tramite il macchinista, hanno annunciato che avrebbero messo a disposizione dei pullman ma fino a Melito Porto Salvo. Molte di più erano quelle dirette oltre Melito Porto Salvo. Inutile dire che tra le innumerevoli persone vi erano nuclei familiari con bambini anche molto piccoli. Mi viene da pensare ma come può mai crescere una città che si preoccupa di organizzare eventi importanti e attrattivi e poi non si preoccupa del contorno. Sapendo che l’afflusso della gente è stato così importante e tanta gente ha optato per una delle soluzioni migliori ovvero il treno, proprio questo come altri servizi andavano potenziati con la collaborazione delle diverse istituzioni. Per non parlare dei turisti che come me hanno scelto il treno e che si sono trovati abbandonati in stazione centrale. Così vogliamo attrarre il turisti? Questi sono i sevizi che offriamo? Rimango come ogni anno rammaricato per queste situazioni. Insomma non si cambia mai. Cordiali saluti”.