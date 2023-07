Reggio: alla Fattoria Urbana di Catona il vernissage della collettiva d’arte “Green Planet”

StrettoWeb

In uno spazio fiorito ed alberato, tra i profumi dei fiori e del mare si è tenuto il vernissage della collettiva d’arte “Green Planet”. Il luogo da incanto, si trova all’interno della Fattoria Urbana di Catona che ha fatto da splendido sfondo, ed il dott. Antonino Santisi, direttore de “La Rosa del Pozzo Edizioni” ha avuto il merito di farne un luogo espositivo. Il dott. Santisi aveva già svolto iniziative letterarie, ma in quest’occasione ha voluto dedicare la sua attenzione alle arti visive, con la speranza che questa location possa essere in futuro un punto di riferimento per le mostre pittoriche.

La mostra, curata direttamente dal dott. Santisi, aveva per titolo “Green Planet” e gli artisti invitati avevano nel loro percorso una particolare attenzione all’ambiente. Hanno aderito in un buon numero e non soltanto è stato un successo di adesioni, ma principalmente di qualità. La bellezza e la leggiadria del giardino che ospitava la mostra unite alle molteplici sensazioni che dalle tele si trasferivano nell’animo di chi li ammirava, creava un mixage di emozioni che davano al tutto un alone di magia.

Era un turbinio di colori, forti e delicati, decisi e sfumati che con la forza delle pennellate che li avevano stesi sulla tela riuscivano a creare momenti onirici che ti portavano con la mente ad immergerti nei dipinti ed immaginare di viverli. Gli artisti, oltre che con i loro dipinti, hanno voluto intrattenere il numeroso pubblico raccontandosi e così sono venute alla ribalta tante storie diverse, uniche nei loro percorsi, ed intrise non solo di pittura ma anche da vicende umane.

A quello che si raccontava si riusciva nell’immediatezza a dare un giudizio di veridicità, poiché le parole si sposavano perfettamente con le opere di ciascuno di ciascun artista: parole, sentimenti, immagini e colori creavano un’unicità che realizzava un’assoluta simbiosi tra quadro ed artista. Passando da un dipinto al successivo, da un artista ad un altro era sempre una delizia ascoltare e vedere ed in tutte le storie c’era un comune denominatore: la passione per la pittura. D’altronde soltanto la passione può entrare profondamente nell’animo umano come è stato per questi dipinti, tutti dalle tecniche più disparate (olio, acrilico, materico), che però hanno colpito e lasciato il segno sotto forma di una sensazione di soddisfazione interiore e di serenità.

Come detto la partecipazione degli artisti è stata numerosa e si è notato la presenza anche di alcuni giovani talenti (Alberta Dito, Ambra Miscerù, Silvana Marrapodi) della pittura reggina che con passione e determinazione cercano di affermarsi nel mondo dell’arte, e non è impresa facile. Nei loro sguardi e nelle loro parole si coglie veramente la forza interiore che li spinge a percorrere questa ardua strada, che è iniziata con la passione, il talento e tanto studio ed infatti sono tutte accomunati dalla laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

In questo clima incantevole e soave non poteva mancare la nota musicale e con maestria e bravura ha allietato la serata il maestro Franco Donato. Al termine della serata il dott. Santisi ha manifestato la sua grande soddisfazione per la riuscita della serata e nel ringraziare gli artisti e gli ospiti ha promesso ulteriori eventi sulle arti visive e pittoriche in particolare. È stata una magnifica serata d’arte con tanti artisti illuminati da un meraviglioso cielo stellato.

Hanno esposto: Alberta Dito, Ambra Miscerù, Carmela De Gregorio, Carmen Sghembri Volpe, Carmela Mafrica, Silvana Marrapodi, Emanuela Mangiola, Tina Nicolò, Vito R. Ruscio, Maria M. Cicciù, Adele Canale, Irene Sitibondo, Demetrio Cozzupoli, Anna Cuzzola, Fabio Errante, Francesca Perina, Francesca Avenoso, Lugi Palamara, Sara Foti, Salvatore Russo, Gianluca Violante, Giovanna Tripodi, Pasquale Franzè.