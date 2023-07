Reggio Calabria, bus investe pedone: indagini in corso

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato in serata a Croce Valanidi, nella zona collinare sud di Reggio Calabria. In base alle prime informazioni, un pedone è stato investito da un autobus dell’Atam. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia municipale che stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro.

Il pedone è rimasto ferito ed è stato trasportato al GOM per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni al momento non sono note. Si tratta di un uomo di 56 anni di nazionalità rumena.