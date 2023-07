Reggio Calabria, l’annuncio di ATAM: “chiusa al traffico Via Sbarre Centrali”. Il percorso alternativo

StrettoWeb

“ATAM informa che, giusta ordinanza comunale n. 445/2023, dalle ore 07.00 alle ore 17.00 di lunedì 17 luglio 2023 sarà chiusa al traffico la Via Sbarre Centrali nel tratto tra Via S. Giuseppe e Via Padre Pio.

Pertanto, gli autobus delle linee 35/A, 113, 115, 118, 119, 122 in direzione Sud-Nord, percorreranno il Viale Calabria. Ci scusiamo per il disagio”.

Così, in una nota ufficiale, ATAM Reggio Calabria annuncia la deviazione per la giornata odierna. Causa chiusura al traffico della Via Sbarre Centrali, alcune linee percorreranno un tratto alternativo, passando dal Viale Calabria.