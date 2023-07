StrettoWeb

Un enorme incendio è in atto da ore ormai nella zona nord di Reggio Calabria e precisamente nelle colline tra Gallico, Archi e Pentimele. Le fiamme stanno sempre più interessando la zona avvicinandosi repentinamente vicino le abitazioni presenti in zona come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo. Tutta la città di Reggio Calabria è assediata dalle fiamme da giorni e sono numerosissime le chiamate ai Vigili del Fuoco per interventi da nord a sud.