Reggio Calabria, ancora lavori sul raccordo e il traffico va in tilt già dal lunedì | FOTO

Solo 4 giorni fa avevamo già parlato dei perenni lavori che vengono effettuati sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e oggi ritorniamo a parlare sempre dello stesso atavico problema. Questa mattina i lavori hanno interessato la corsia lato sud e gli omini dell’Anas sempre sventolando la bandierina arancione a mò di stadio, dirottavano le auto su una corsia per lavori di potatura delle erbacce… Insomma ogni scusa è buona per creare disagi agli automobilisti che si trovano a dover imprecare quotidianamente per i continui e costanti lavori. La domanda sorge spontanea a questo punto: questi lavori non potrebbero essere effettuati in piena notte quando la viabilità è ridotta? Perché rompere le scatole a chi lavora o semplicemente decide di recarsi al mare per fare un bagno in pieno luglio e invece si ritrova a fare un bagno di sudore in auto incolonnato sotto il sole cocente sul raccordo di Reggio Calabria?