Reggio Calabria, al Circolo Velico si festeggia il 42° Corso di Vela

StrettoWeb

42 corsi: tanti quanti sono gli anni di fondazione del Circolo Velico Reggio. Non solo scuola di vela, ma scuola di vita, di mare e di socialità. La vela è uno sport senza tempo, adatto a tutti, formativo e nei piccoli cadetti è una disciplina che fa crescere il carattere e il senso di responsabilità. La vela e il mare fanno parte del DNA della città di Reggio. DNA sopito ma pronto a risvegliarsi con la sua storia millenaria. Vedere i giovanissimi cadetti apprendere i rudimenti della marineria, e acquisire conoscenza, significa lanciare un messaggio alla città che non tutto è negativo e che la positività per il futuro vien da questi giovanissimi e dal mare.

Al corso di vela sono stati utilizzati metodi didattici FIV e dopo la iniziazione marinaresca, con particolare interesse per la tutela della salute e il rispetto dell’ambiente, alcuni cadetti si sono selezionati a entrare a far parte delle prestigiose squadre agonistiche guidate dal tecnico Danilo Suppa e che curerà un apposito raduno dal giorno 1° settembre.