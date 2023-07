Reggio, laboratori e attività per bambini: così l’Associazione Antigone-Osservatorio sulla ndrangheta ha vinto il progetto “Cultura Libera Tutti”

StrettoWeb

Un altro importante risultato conquistato da chi da anni si impegna per fare comunità, per diffondere arte e cultura, per invogliare ad apprezzare il bello, coinvolgendo i giovani e conducendoli alla conoscenza di un mondo diverso da quello che qualcuno potrebbe intenzionalmente “abbracciare”. Il riferimento è all’Associazione Antigone-Osservatorio sulla ndrangeta, che da tempo opera all’interno di un bene confiscato nella zona Sud di Reggio Calabria, a Croce Valanidi, più precisamente in Via Cava Aloi.

L’Associazione, che in queste settimane è impegnata tra il centro estivo per i bambini, la consegna dei generi alimentari e altre attività per aiutare chi ha bisogno, nei giorni scorsi ha vinto un importante progetto, dal nome “Cultura Libera Tutti”. Grazie a questo progetto, finanziato per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno, 120 bambini dai 5 ai 10 anni per due anni potranno partecipare gratuitamente ad attività di supporto allo studio, laboratori sportivi, artistici e culturali, escursioni e tanto altro.

In cosa consiste il progetto

L’idea è quella di rafforzare e implementare il Centro Aggregativo. Le azioni progettuali verranno realizzate attraverso attività di supporto allo studio, laboratori (che si svolgeranno tutti i pomeriggi) di teatro di strada, musica, parkour, breakdance, arte, spettacoli e cineforum, sport e riscoperta del territorio. “L’arte nel teatro di strada diventa veicolo di valori positivi che si riflettono nella società: la strada non è più il luogo in cui predominano la violenza e l’ingiustizia ma il luogo dell’incontro per eccellenza, luogo in cui interagiscono bambini, giovani e adulti che abbattono le proprie barriere per riscoprirsi, insieme, parte di un’unica realtà”, si legge in una parte del progetto.

“Inoltre verrà realizzata una biblioteca/mediateca di quartiere, un “piccolo” ma significativo spazio all’interno del bene che rappresenta il luogo in cui si incrociano bambini, giovani e adulti che scoprono alcuni interessi comuni: la voglia di imparare, di trascorrere del tempo in un luogo che permette di viaggiare grazie alle pagine dei tanti libri che aprono di fronte a noi le porte di nuovi e sconfinati mondi; la possibilità di fare tutto in maniera innovativa e tecnologica grazie alla componente multimediale fornita dalla mediateca. Lo spazio dell’Associazione accoglierà testi di varia natura da cui prenderanno avvio le attività di formazione e le attività laboratoriali che costituiscono lo scheletro del progetto”.

Laboratori e attività ma non solo: si continua con la consegna dei generi alimentari

“Altre importanti attività che verranno realizzate con il progetto saranno il potenziamento e quindi ampliamento del servizio di raccolta e distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità (già avviato tramite una convenzione stipulata con il Banco Alimentare della Calabria), in modo tale da poter raggiungere un numero ancora maggiore di famiglie in stato di difficoltà, e l’apertura di un centro d’ascolto con supporto psicologico, supporto alla genitorialità, assistenza legale”.

“Attraverso questo, chiaro è l’obiettivo di intervenire a favore delle differenti problematiche familiari che oggi minano alla base della tranquillità familiare e rischiano di compromettere il benessere della società. Il centro d’ascolto permette di condividere situazioni di disagio a partire dall’accoglienza, dall’ascolto e dalla capacità di orientare le persone che si trovano nelle stesse situazioni di difficoltà. 4 uno “spazio” che permette di diffondere la solidarietà della cultura e consente, in ultima istanza, di individuare i bisogni espressi e latenti presenti sul territorio”.

I protagonisti del progetto

Capofila del progetto è appunto Antigone-Osservatorio sulla ndrangheta, mentre i partner sono: Teatro Proskenion, Comitato provinciale ASC Reggio Calabria, associazione Ashiafatima, Assessorato al Welfare comune di Reggio Calabria, Spazio Teatro, scuola Nosside Pythagoras, Reggio Sporting Club, Gruppo Scout ERRECCITRE. Per ogni tipo di informazione è possibile contattare l’Associazione al numero 0965 643521, anche tramite Whatsapp.