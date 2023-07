Reggio: aperte le iscrizione ai corsi attivati dall’Accademia delle Belle Arti per l’anno accademico 2023/2024

StrettoWeb

Sono aperte le iscrizione ai corsi attivati dall’AbaRC per l’anno accademico 2023/2024. E’ fissato per il 27 Luglio 2023 il termine per la presentazione della domanda di immatricolazione e per il 29 agosto il termine ultimo per presentare la domanda di immatricolazione per gli anni successivi (triennio-biennio). L’Accademia di Belle Arti è un’istituzione di Alta Formazione Artistica che prevede percorsi formativi al termine dei quali si consegue il Diploma Accademico di Primo Livello (Triennale) ed il Diploma Accademico di Secondo Livello (Biennale), equipollenti, ai fini pubblici concorsi, rispettivamente al Diploma di Laurea e al Diploma Magistrale rilasciati dalle Università.

L’offerta formativa per l’anno accademico 2023/2024 propone il Corso di studio triennale di Primo livello: Dipartimento di arti visive, Dipartimento di progettazione e arti applicate, Dipartimento di comunicazione e Didattica dell’arte; Corso di studio triennale di secondo Livello: Dipartimento di arti visive, Dipartimento di progettazione e arti applicate, Dipartimento di comunicazione e Didattica dell’arte. Master di secondo livello, Corso di formazione.

L’iscrizione al primo anno dei corsi di studio è definita immatricolazione, in quanto prevede l’attribuzione di un numero di matricola che lo studente conserverà per tutto il ciclo degli studi ed avviene con iscrizione diretta ai corsi di Comunicazione e Didattica dell’Arte, Decorazione, Fumetto e Illustrazione, Grafica d’Arte, Nuove tecnologie per l’arte, Pittura, Progettazione della moda, Scenografia, Scultura. Per l’anno accademico 2023/24, l’Accademia ha previsto l’attivazione del triennio di primo livello in Interior Design (costituente un indirizzo della Scuola di Decorazione) e il triennio di primo livello in Cinematografia e tecnologie per il cinema. In attesa della prescritta autorizzazione ministeriale, gli studenti potranno manifestare l’interesse ad iscriversi ad uno dei suddetti corsi, tenendo presente che l’attivazione dei corsi è subordinata oltre che all’autorizzazione ministeriale alla condizione che risulteranno iscritti al primo anno un minimo di n. 10 studenti.

I documenti necessari per l’iscrizione sono indicati nel Regolamento annuale tasse e contributi di iscrizione anno accademico 2023/24 disponibile sul sito www.abarc.it.

Le domande di immatricolazione ai Corsi di diploma di I livello da inviare tramite la piattaforma isidata, sono indirizzate al Direttore dell’Accademia. L’iscrizione si intende regolarizzata con il versamento delle tasse e contributi, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposite disposizioni e con la presentazione della documentazione prescritta nei termini stabiliti. Per l’anno accademico 2023/24, il termine per la produzione della domanda di iscrizione al primo anno (triennio e biennio) è fissata al 27 luglio 2023.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.abarc.it, presentarsi allo sportello della segreteria dell’Accademia o inviare una e-mail all’indirizzo segr.did@abarc.it.