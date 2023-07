Reggio: all’Istituto “Galilei Pascoli” si studierà l’opera lirica

StrettoWeb

All’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli” si studierà l’opera lirica. Grazie ad un progetto nazionale ““Scuola inCanto -SIC – L’opera lirica a portata di tutti” che vedrà coinvolte 29 scuole di tutta Italia, con l’aiuto e la cooperazione dell’Ets “Europa in…canto” , gli alunni delle classi selezionate studieranno e metteranno in scena un’opera lirica. Il progetto che intende educare ed avvicinare i più giovani all’opera lirica e al teatro, in un’ottica di coesione sociale e valorizzazione territoriale, prevede la formazione di docenti e studenti per approdare alla messa in scena all’interno di un Teatro dell’opera lirica selezionata: per l’anno scolastico 2023/2024 sarà studiata “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Grande soddisfazione per il Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri, in quanto l’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli” sarà l’unica scuola reggina a far parte della rete nazionale.