Reggio: all’Arena ex Jardin di Catona arriva Paolo Rossi

Oggi è il grande giorno: all’Arena ex Jardin di Catona arriva Paolo Rossi con una tappa del suo spettacolo “Stand-up Omero”. Alle 21:30 il celebre attore milanese, noto al grande pubblico per le sue innumerevoli apparizioni sul piccolo schermo sin dal leggendario programma TV “Su la testa!” (1992), sarà di scena all’Arena ex Jardin, accompagnato da Emanuele Dell’Aquila alla chitarra.

Prendendo spunto dalle avventure di Ulisse, Rossi racconterà le sue odissee di attore in tournée. “In questo momento” – ha dichiarato – “voglio tornare a raccontare storie dal vivo. L’importanza di raccontare storie è fondamentale per portare un conforto laico alle persone. Per me Omero forse non è mai esistito, era il nome di una cooperativa di cantastorie. Forse tutta la storia dell’Odissea è Ulisse che l’ha commissionata ad Omero, perché non sapeva cosa dire a sua moglie dopo avere impiegato dieci anni per tornare a casa”. Un grande racconto e un grande attore dalla straordinaria intelligenza comica.

Lo spettacolo fa parte degli eventi EPIC (Esperienze Performative di Impegno Civile) di Mana Chuma Teatro nell’ambito del progetto “ReggioFest2023: Cultura Diffusa”, un’iniziativa promossa dal Comune di Reggio Calabria e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

L’obiettivo del progetto è rilanciare gli eventi e le attività socio-culturali ed economiche sul territorio cittadino con particolare attenzione alle periferie, puntando con decisione sul modello di animazione territoriale inteso come servizio pubblico. In questo quadro Mana Chuma Teatro ha avviato da tempo un percorso di riqualificazione dell’area ex Jardin di Catona con l’ambizione far diventare lo spazio un polo di attrazione culturale nell’area nord della città.

L’Arena ex Jardin si trova in Via Nazionale 200 (uscita Gallico, 400 m. direzione Catona).