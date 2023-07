Reggio: al Museo Archeologico nuovi appuntamenti per i più piccoli

StrettoWeb

Proseguono al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria gli appuntamenti pensati per i visitatori più piccoli. Il mese appena iniziato vede un ricchissimo calendario di incontri, diversificati per soddisfare gli interessi e le curiosità di tutti. “Un Museo che si rivolge ai bambini – dichiara il direttore del MArRC, Carmelo Malacrino – è un Museo che investe per un futuro migliore. Siamo felici del successo dei nuovi laboratori didattici, con tanti “piccoli archeologi” che stanno imparando divertendosi. Ringrazio l’archeologa Maria Domenica Lo Faro, funzionario del MArRC, per il coordinamento delle attività didattiche e tutti i professionisti coinvolti”.

Si parte oggi con un evento progettato per accogliere i giovanissimi partecipanti del Reggina Summer Camp 2023. Si tratta di ragazzi tra i 5 e i 14 anni di età, tutti accomunati dalla passione per la pratica sportiva e per il gioco del calcio. Si è pensato di coinvolgerli in percorsi di approfondimento e giochi didattici mirati ad accrescere la conoscenza della storia del nostro territorio e del patrimonio culturale custodito al MArRC. Grazie al supporto degli operatori di 4Culture S.r.l.s., la giornata sarà dedicata ad attività di approfondimento con un programma diviso in due parti: una prima itinerante, che accompagnerà i partecipanti guidandoli a confrontarsi con le esposizioni museali; nella seconda, ospitata nello spazio di Piazza Paolo Orsi, i ragazzi saranno impegnati in attività ludiche e didattiche. Sono previsti tre turni, con attività diversificate sulla base dell’età dei partecipanti.

Nel pomeriggio di domani un altro appassionante appuntamento destinato alla preistoria attende i più piccoli: alle ore 18:00 un entusiasmante e inedito percorso didattico “dinamico” sarà dedicato alla sezione dei reperti preistorici del MArRC. Il laboratorio, a cura degli operatori di 4Culture, è a numero chiuso, la prenotazione è obbligatoria, per informazioni e richieste sull’iniziativa sono a disposizione la mail comunicazione@4culture.it o il cellulare 3487246747.

Sabato 8 luglio ultima occasione per poter partecipare alla simulazione di uno scavo archeologico: alle ore 17 e alle ore 18:30, infatti, tutti i visitatori potranno assistere all’attività organizzata a cura della 4Culture Srls, che grande interesse ha riscosso nelle precedenti settimane. L’attività, compresa nel consueto costo del biglietto di ingresso al MArRC, senza obbligo di prenotazione, avrà la durata di circa mezz’ora, durante la quale verrà proposto un laboratorio didattico pensato per bambini dai 5 ai 10 anni e famiglie, dedicato alla simulazione di uno scavo stratigrafico. I piccoli visitatori, accompagnati dai familiari, potranno osservare le operazioni condotte dagli archeologi, conoscere gli strumenti, comprendere come si svolge una ricerca sul campo.

E infine, domenica 9 luglio, alle ore 18, le famiglie con bambini in visita al Museo saranno coinvolte nell’attività ludica Tutti insieme archeologica-mente: un divertente percorso nella storia in cui grandi e piccini potranno mettersi alla prova in giochi a tema archeologico. La prenotazione è obbligatoria, per informazioni e richieste sull’iniziativa sono a disposizione la mail comunicazione@4culture.it o il cellulare 3487246747.

Tutte le attività didattiche saranno gratuite per i fruitori fino a 18 anni di età; si richiede la presenza di un accompagnatore, soggetto alla ordinaria bigliettazione.