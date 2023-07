Reggio: ad Archi – Carmine i festeggiamenti in onore di “Maria Santissima del Carmelo”

StrettoWeb

“Tutti quanti ci fermeremo a guardarla per portare nei suoi occhi i nostri occhi, per chiedere quello che di più il cuore ritiene sia urgente rivolgergli. Sarà una preghiera di ringraziamento, un anelito di aiuto, una richiesta di guarigione, una supplica di intercessione presso Dio”. E’ quanto afferma Don Danilo Latella, Parroco della Parrocchia “Maria Santissima del Carmelo” Archi Carmine. “La guarderemo con occhi di figli, occhi di uomini e donne fragili, occhi a volte stanchi di vedere il male, la guarderemo carichi di speranza, sguardi smarriti tra tanti punti interrogativi ma carichi del desiderio di trovare una risposta rassicurante. La guarderemo per chiedere qualcosa, forse qualcuno. Poi? Poi tocca lasciare che sia Lei a guardare noi, lei ad incoraggiarci, a trasferire nei nostri occhi ciò che lei stessa ha ricevuto. Maria è la Madre che accoglie e che dà tutto perché tutta si è lasciata amare. Tra le sue braccia è il motivo per cui è grande, tra le sue braccia la risposta a tutto, tra le sue braccia gli occhi dell’eterno: Gesù. Cosa dice Maria mentre la guardiamo? Cosa risponde a ciò che le rivolgiamo? “Figlio mio, figlia mia, guarda insieme a me a colui che sa tutto, a colui che della tua vita vuole fare una cosa migliore. Guarda come me verso di Lui perché è Lui che cerchi. Desidero che attraverso di me tu, faccia di Lui il tuo nuovo punto di partenza, il fine della tua vita, la forza del tuo presente”. Come vostro parroco, quindi discepolo con voi, auguro a tutti noi che, guardando alla disarmante ed umile grandezza della nostra Madre, aiutati da lei ritorniamo nell’abbraccio del Padre. Non allontaniamo gli occhi da lei senza con Lei aver deciso di ritornare a Lui. La vita di un figlio di Maria è una vita giusta e per le cose giuste. È questa infatti la Parola di Maria per noi: «qualunque cosa vi dica, fatela” (Gv 2 5). Ascoltiamo Dio e fidiamoci, solo così vedremo il segno della Sua presenza che porta amore giustizia e fraternità. Questa festa ci aiuti a valutare la possibilità di intraprendere “un’altra via”, quella di Gesù”, conclude il parroco.