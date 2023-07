Reggio, 158° anniversario dalla fondazione delle Capitanerie di Porto: cerimonia alla Direzione Marittima | FOTO

StrettoWeb

In data odierna, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ha celebrato il 158° anniversario della sua costituzione, avvenuta il 20 luglio 1865 con la firma da parte del Re Vittorio Emanuele II del Decreto 2438 istitutivo del Corpo delle Capitanerie di Porto, frutto della fusione dei preesistenti Corpi di Stato Maggiore dei Porti e dei Consoli di Marina. Nel 2023, a centocinquantotto anni dalla fondazione, il Corpo ha compiuto dei progressi incredibili. Lo ha fatto partendo dalla consapevolezza dei suoi valori e dei suoi compiti storici

ma sapendo accettare anche le sfide del futuro. Oggi le Capitanerie devono il proprio agire ad 11.000 uomini e donne, distribuiti in una struttura capillare, grazie alla quale lo Stato esercita le proprie molteplici e diversificate attribuzioni, sul mare, su laghi maggiori e lungo le coste del Paese.

Per celebrare la ricorrenza, questa mattina, presso la sede della Direzione Marittima di Reggio Calabria, alla presenza delle autorità, militari, civili e religiose locali si è svolta la cerimonia della benedizione e deposizione di una corona d’alloro in onore ai caduti presso il Monumento dedicato Al Comandante Natale De Grazia, seguita dall’alza bandiera e dalla consegna delle benemerenze ai militari insigniti della medaglia mauriziana. Durante la manifestazione, il Direttore marittimo nel ringraziare le Autorità intervenute, ha

voluto riportato al personale il messaggio del Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone. “Un ringraziamento va a tutto il personale che rappresenta la nostra principale e più importante risorsa, a tutti i militari delle Capitanerie di porto che si sono avvicendati a bordo delle unità navali, dei mezzi aerei e dei nuclei subacquei della Guardia Costiera impegnati nel Mediterraneo in questi ultimi anni. Uomini e donne che ogni giorno si prodigano per far sì che altri possano continuare a vivere. Vi sono riconoscente per la vostra quotidiana dedizione nello svolgimento dei nostri numerosi

compiti a servizio delle Istituzioni e dei cittadini, solo grazie alla vostra determinazione e spirito di servizio che abbiamo superato molti momenti difficili. Sono consapevole che spesso avete dato più di quanto dovuto, e di questo non posso che ringraziarvi”. Vi esorto quindi a continuare a dimostrare passione e responsabilità, amore e vocazione per il nostro lavoro, quello di prestare aiuto a chiunque rischi di perdere la propria vita in mare”.

Queste le parole dell’ammiraglio Nicola Carlone, Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che nel ricordare che alle tradizionali attività tecnico-ammnistrative, si affianca ormai da diversi anni l’impegno gravoso del soccorso in mare a migliaia di persone

in pericolo di perdersi, ha voluto ringraziare gli uomini e le donne che assolvono i propri compiti nella piena consapevolezza di onorare il giuramento prestato. Particolarmente significativo è risultato l’intervento del Direttore Marittimo, Capitano di Vascello Giuseppe Sciarrone che ha voluto ricordare la figura del compianto Comandante

Natale De Grazia, Ufficiale del Corpo di origini regine la cui scomparsa avvenne in circostanze sospette mentre era intento a condurre importanti indagini ambientali.

La cerimonia si è dunque conclusa con l’intervento di un giovane studente regino, Lorenzo Castaldo dell’istituto comprensivo Paolo VI Campanella di Gioia Tauro, che ha voluto dedicare la propria tesina a conclusione del percorso di scuola secondaria di primo grado, alla figura del Comandante De Grazia.

Elenco insigniti Medaglia Mauriziana:

La medaglia mauriziana viene concessa dal presidente della Repubblica a ufficiali e sottufficiali delle forze armate e corpi armati dello stato al compimento di 50 anni di servizio utile, lodevolmente prestato.

– Capitano di vascello Matteo LO PRESTI, Capo Reparto Tecnico Ammnistrativo della Direzione marittima di Reggio Calabria;

– Capitano di fregata Vincenzo ZAGAROLA, Comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro;

– 1° lgt Michele SIGNORILE, addetto sezione centro controllo area pesca della Direzione marittima di Reggio Calabria;

– 1° lgt Francesco CUZZOLA, Nostromo del porto di Reggio Calabria;

– Lgt Francesco PIRRELLO, addetto sezione demanio e contenzioso della Capitaneria di porto di Reggio Calabria.