Reggio: stanziati 15 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade della Città Metropolitana

La Città Metropolitana di Reggio Calabria rimpingua le risorse da destinare alla manutenzione straordinaria del reticolo viario delle strade di propria competenza. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto idoneo il programma presentato dal Settore Viabilità di Palazzo Alvaro, approvando un programma complessivo di trasferimento di nuove risorse per un totale di circa 15,6 milioni di euro per le prossime otto annualità.

La delibera firmata dal sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, recepisce i nuovi finanziamenti, destinandoli nel piano triennale con una variazione di 4,5 milioni di euro in più per le annualità 2023-2025. Fondi che saranno utilizzati, secondo il cronoprogramma stilato da Palazzo Alvaro, per l’implementazione delle manutenzioni straordinarie sull’intera rete viaria, a partire dalle aree con maggiori criticità. A queste si aggiungeranno, nelle annualità successive, fino al 2029, altri 11 milioni di euro, fino alla somma complessiva messa a disposizione di 15,6 milioni.

Nello specifico i primi interventi, relativi all’annualità 2023, già pronti a partire prima della fine dell’anno ed in vista della prossima stagione invernale, riguardano cinque aree del territorio metropolitano, per complessivi 2 milioni di euro. Il dettaglio degli interventi prevede manutenzione straordinaria per 400 mila euro sulle strade del comprensorio dell’alto Jonio, 519 mila euro per la zona Tirrenica 2 sulla SP58, 367 mila euro per un secondo intervento ancora sull’alto Jonio, 256 mila euro per la zona centro, immediatamente a nord del comprensorio urbano di Reggio Calabria ed infine 387 mila euro per l’area Tirrenica 2 nel tratto iniziale della SP4.

“Sono interventi determinanti – commenta il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, che detiene la delega alla viabilità – frutto di un lungo e meticoloso lavoro di programmazione, che affonda le radici nell’indirizzo già fornito ad inizio del secondo mandato dal sindaco Falcomatà. Grazie alle capacità professionali del settore guidato dal Dirigente Lorenzo Benestare, riusciamo ad ottenere dal Ministero un finanziamento che fino all’altro ieri recava una voce di spesa pari a zero. E questo costituirà da ora in avanti un apporto davvero decisivo per una più efficace gestione del comparto delle manutenzioni. Partiamo entro fine anno con i primi cinque interventi, ma già ne sono in cantiere di nuovi per le annualità 2024 e 2025, che si aggiungono a quelli in programma con fondi di altra natura che siamo riusciti ad attrarre. Dal 2026 poi, fino al 2029, ci sarà da programmare il prossimo quadriennio, destinando le risorse al completamento delle attività di manutenzione che nei fatti riguarderanno l’intero comprensorio. Credo si sia fatto un buon lavoro in termini di programmazione. Adesso seguiremo con attenzione, grazie alla preziosa supervisione degli uffici, che i fondi intercettati siano spesi nel modo più efficace ed adeguato”.