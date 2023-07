Rdc: Lacarra (Pd), ‘il governo Meloni contro i più fragili’

StrettoWeb

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “I poveri e i più deboli sono il problema del nostro Paese. È questo il messaggio che il governo Meloni ha inviato oggi con l’sms arrivato a 169mila famiglie che annuncia loro che devono dire addio al sostegno avuto grazie al reddito di cittadinanza. Famiglie che grazie a questo aiuto sono riuscite a risollevarsi e a sopravvivere (non vivere) oggi piombano nell?incertezza, perché è solo colpa loro se non hanno un lavoro, è solo colpa loro se sono in difficoltà, è solo colpa loro se hanno bisogno di aiuto. Sono loro che non vogliono fare nulla e preferiscono stare a casa sul divano”. Così Marco Lacarra, deputato del Partito democratico.

“È davvero questo il messaggio che vogliamo dare ai cittadini e al Paese? È davvero questa la politica in Italia oggi? Invece di fare la lotta all?evasione, al lavoro nero, al lavoro povero, invece di approvare il salario minimo si incolpano i più deboli dei problemi del Paese. Noi non ci stiamo. Lotteremo con tutte le nostre forze contro un governo che lancia al mondo questo messaggio, saremo sempre dalla parte dei più deboli e non possiamo e non dobbiamo dare loro colpe che non hanno in alcun modo”, conclude l’esponente dem barese.