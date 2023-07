Rdc: Guerra (Pd), ‘grazie alla destra tutti i poveri saranno più poveri’

StrettoWeb

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Diciamolo forte: le 169 mila famiglie a cui è stato tolto il reddito di cittadinanza via sms sono famiglie povere. La loro unica colpa è che al loro interno non ci sono minori, persone gravemente disabili, o persone con più di 60 anni. Un?assurdità. Altre famiglie perderanno presto ogni aiuto”. Così in una nota Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria del Partito democratico. “Ma chi sono? Si tratta di lavoratori che guadagnano troppo poco (lavoratori poveri), di persone con difficoltà di inserimento sul mercato del lavoro perché prive di titolo di studio, di persone che vivono in zone in cui trovare un lavoro è estremamente difficile, di donne che hanno passato parte della loro vita a far crescere i figli, di studenti che dovranno interrompere i loro corsi di studio, di tanti adulti con disagi profondi, a cui è promessa una ‘eventuale’ presa in carico da parte dei servizi sociali – continua la deputata dem -. Ma il disagio più frequente è quello abitativo, che si riverserà sui Comuni in aggiunta a quello creato dal taglio del fondo per l?affitto”.

“Grazie a questa destra, l?Italia è ora, definitivamente, l?unico Paese dell?Unione Europa che non ha una misura universale di contrasto alla povertà, una misura cioè che riguardi cioè tutti i poveri. È davvero una vergogna”, conclude Guerra.