Rai: Ciani, ‘servizio pubblico diffonde sessismo’

Roma, 17 lug (Adnkronos) – “Mentre stamattina manifestavamo davanti a Montecitorio solidarietà alla ragazza che ha subito palpeggiamenti a scuola, spiegando che la molestia non si misura in secondi, ci è giunta la notizia dei telecronisti Rai che hanno infarcito il loro commento ai mondiali di nuoto con frasi sessiste e piene di body shaming. È una vergogna!?. Così il deputato del PD-Idp e segretario di Demos Paolo Ciani.

“Evidentemente non è superfluo ricordare che tante delle cose che stigmatizziamo nella mentalità che prepara alle violenze sulle donne, nascono dall?incultura di cui oggi il servizio pubblico ha dato diffusione”, aggiunge Ciani.