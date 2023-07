La rabbia dei residenti di Mosorrofa contro il Comune: oggetti bruciati a Palazzo San Giorgio per protesta, “ci avete abbandonato”

StrettoWeb

Questa mattina una delegazione dei cittadini di Mosorrofa si è recata a piazza Italia, davanti la sede del Comune di Reggio Calabria, per protestare e far notare all’amministrazione comunale la totale assenza delle istituzioni dopo il vasto incendio che martedì scorso ha provocato enormi danni a tutto il paese. I cittadini abbandonati hanno portato anche dei “resti” bruciati di ciò che ha provocato l’enorme rogo.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Maurizio Nicolò, residente a Mosorrofa ha affermato: “siamo venuti in pochi ma a nome di tutta la comunità di Mosorrofa perchè dopo l’incendio, mai visto prima nelle nostre zone, dopo 5 giorni non si è fatto vedere nessuno dell’amministrazione comunale per prendere precauzioni. Ci sono alberi pericolanti e basterà un pò di vento che faccia ulteriori danni. I soccorsi hanno fatto di tutto e si sono comportati bene però c’è stata la carenza. E’ stata allertata la Prefettura per la Croce Rossa e non hanno mandato un’ambulanza per eventuali incidenti sul posto. Ci siamo sentiti abbandonati e anche ora dopo 5 giorni non è venuto nessuno, vorremmo delle risposte su come andare avanti, tanti hanno avuto ingenti danni. C’è un palazzo che ha preso fuoco e non è agibile e gli abitanti hanno dovuto trovare una sistemazione da parenti”.

“Ci sono le colonnine antincendio che non funzionavano adeguatamente e bisogna capire perchè non funzionavano. I soccorsi si sono dovuti rifornire nel pozzo dove fornisce la condotta domestica e ci siamo trovati anche senz’acqua nelle case perchè non arrivava nulla all’acquedotto. All’amministrazione comunale chiediamo che siano più presenti non solo nel periodo delle elezioni. Vorremmo più attenzione non solo nel chiedere le tasse ma anche per i nostri diritti, siamo completamente abbandonati”.

Incendio a Mosorrofa, protesta dei cittadini: le parole del cittadino Maurizio Nicolò