Psi: Maraio, ‘leader partiti hanno risposto a nostro appello, ora basta indugi’

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Avevamo lanciato un appello a tutte le forze del centrosinistra a incontrarsi, parlarsi per ritrovare un?unità di intenti che possa riportarci al governo del Paese. Siamo contenti che agli Stati generali del socialismo i leader, a cominciare dal Pd, abbiamo risposto all?appello”. Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio chiudendo gli Stati Generali del socialismo a Roma, dove hanno partecipato i leader del centrosinistra.

“Vogliamo tornare a rappresentare i precari dimenticati dal governo che ha tagliato gli aiuti alle fasce più deboli. Nessun indugio sul salario minimo, bene che il governo abbia dimostrato apertura su questo tema urgente?, ha proseguito. Già ieri Elly Schlein aveva sostenuto: “Darò il mio contributo”. E anche Nicola Fratoianni aveva detto: “Abbiamo molto bisogno di ricostruire tra noi una relazione stabile”. Così come Bruno Tabacci: ?Lavorare insieme con il senso della prospettiva?.

Oggi anche Angelo Bonelli e Piercamillo Falasca hanno aderito all?appello di Maraio: “Spero che possano aumentare le occasioni ed i momenti di condivisione per immaginare un progetto comune”, ha detto il co-portavoce di Europa verde sottolineando l?importanza di “una grande alleanza per il clima, la democrazia ed il lavoro che abbia come obiettivo le elezioni europee”. Allo stesso modo il dirigente di Più Europa: “Dobbiamo impegnarci tutti per una alternativa a un governo e a una destra anti-italiana?.